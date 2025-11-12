 Перейти к основному контенту

ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Нигерии устроила бойкот перед матчем отбора ЧМ из-за бонусов

Сборная Нигерии устроила бойкот перед матчем отбора ЧМ из-за бонусных выплат
Сюжет
ЧМ-2026
Нигерия 13 ноября должна сыграть с Габоном во втором раунде отбора в зоне Африки, но игроки и персонал бойкотировали тренировки, требуя решения вопроса с выплатой бонусов. ESPN пишет, что речь о долгах с 2019 года
Уильям Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг (Фото: Ron Jenkins / Getty Images)

Игроки и персонал сборной Нигерии по футболу решили бойкотировать тренировки за два дня до полуфинального матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Габона из-за долгов по бонусным выплатам, сообщает ESPN.

Игра запланирована на 13 ноября в Рабате (Марокко). В другом полуфинале сыграют Камерун и ДР Конго. Победитель финала поборется за путевку в финальную часть турнира в межконтинентальных стыковых матчах.

Источники ESPN сообщили, что у команды есть задолженность по бонусным выплатам с 2019 года, включая Кубок африканских наций и квалификацию ЧМ-2026.

Капитан команды Уильям Троост-Эконг написал в X, что команда вернется к тренировкам только после достижения соглашения.

У сборной Нигерии возникали конфликты из-за бонусов и во время победной Олимпиады-1996, и на ЧМ-2014.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ЧМ-2026 сборная Нигерии по футболу

