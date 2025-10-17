Кто переходил из ЦСКА в «Спартак»

Бывший скаут и спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя гендиректора «Спартака». «РБК Спорт» вспомнил трансферы футболистов, которые переходили из ЦСКА в «Спартак» и наоборот

Бывший скаут и спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. 49-летний специалист с 2012–2024 годах работал в ЦСКА.

Новым генеральным директором «красно-белых» 7 октября стал Сергей Некрасов. Болельщики «Спартака» заподозрили, что он болеет за ЦСКА, заметив фотографию Некрасова с коллегами из 2018 года, которая была подписана «клуб 4 коней». Также на сайте турнира ветеранов МГУ в профиле Некрасова стоит фотография с шарфом ЦСКА.

«РБК Спорт» вспомнил трансферы футболистов, которые переходили из ЦСКА в «Спартак» и наоборот.

До конца 1980-х годов трансферы между клубами были обычной практикой. В связи с этим «РБК Спорт» рассмотрел случаи переходов с 1980-х, когда отношения между клубами и болельщиками обострились и трансферы между командами стали происходить намного реже.

Главные трансферы футболистов между «Спартаком» и ЦСКА

Вагиз Хидиятуллин

Защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин провел в «красно-белой» команде четыре сезона (1976–1980), с ней он стал чемпионом СССР в 1979 году. Уже в последних турах национального чемпионата, в ноябре 1980 года, во время матча со львовскими «Карпатами», за восемь минут до конца игры мяч попадает в плечо Хидиятуллину в штрафной площади при счете 0:0. После этого был назначен пенальти, и московский клуб проиграл встречу.

Тогда начались разговоры о том, что защитник «продал» игру. После этого игрок написал заявление о желании служить в рядах Вооруженных сил СССР, хотя тогда Хидиятуллин был студентом института и у него была отсрочка. Так защитник перешел в ЦСКА, за который выступал с 1981 по 1982 год.

Хидиятуллин провел 1983 год без футбола: он получил травму, столкнувшись на тренировке с Федором Черенковым. Несмотря на желание футболиста вернуться в «Спартак» после восстановления, он был отправлен во львовский СКА «Карпаты». Но в 1986 году Хидиятуллин все же вернулся в «Спартак», став во второй раз чемпионом СССР в 1987 году.

Валерий Попович

Нападающий «Локомотива» в 1988 году был призван в армию и два года играл за ЦСКА. В 1989 году он вместе с армейцами выиграл первенство Первой лиги. Всего за команду он провел 25 игр.

После окончания срока службы Попович в 1990 году перешел в «Спартак». Его редко выпускали с первых минут, в основном он начинал в старте в матчах еврокубков. Его дебютом в стартовом составе стал матч Кубка чемпионов со «Спартой» в Праге. Тогда московский клуб одержал победу со счетом 2:0. В 1991 году Попович со «Спартаком» занял второе место чемпионата СССР.

Евгений Бушманов

Защитник «Шинника» еще в 14-летнем возрасте начал выступать за юношескую сборную РСФСР, однако на отборочном этапе чемпионата Европы в 1989 году Бушманов порвал связки. Футболист усугубил травму после выступлений за вторую команду «Спартака». В итоге в сезоне 1989/90 он провел лишь два матча, пропустив оставшуюся часть сезона из-за лечения.

Уже в 1991 году он начал выходить в основном составе «красно-белых», однако в конце года снова травмировался, получив перелом стопы. Он был вынужден покинуть «Спартак». Тогда Павел Садырин, который возглавлял ЦСКА, пригласил защитника в команду, где игрок сразу заиграл в основном составе. Всего за армейцев Бушманов играл до 1996 года, проведя 121 игру.

Бушманов вернулся в «Спартак» в 1998 году, успев поиграть за «Торпедо» (1997–1998). В составе «красно-белых» он был до 2000 года. За это время Бушманов вместе с командой трижды становился чемпионом России (1998, 1999, 2000).

Валерий Масалитин

Форвард СКА из Ростова-на-Дону перешел в армейский клуб в 1987 году. Тогда команда пробилась в высшую лигу: нападающий провел за ЦСКА 15 матчей, в которых забил пять мячей. Однако в том сезоне клуб вылетел в Первую лигу чемпионата СССР, заняв 15-е место.

В 1989 году Масалитин стал лучшим бомбардиром команды и Первой лиги, забив 32 мяча в 39 играх. Несмотря на то что первую часть 1990 года он провел в голландском «Витессе», за 1990 и 1991 годы Масалитин показал неплохую результативность: в 27 матчах он забил 15 голов.

Форвард успел в 1992 году провести пару матчей в аренде испанского «Бадахоса» и чешской «Сигмы». Вернувшись в армейский клуб, с 1994 года он перешел в «Спартак». Однако в основном Масалитин играл за вторую команду.

Андрей Иванов

Защитник Андрей Иванов выступал за «Спартак» в периоды с 1988-го по 1990-й года, с 1991-й по 1994-й год, а также 1995-й год. Всего за «красно-белых» он провел 109 матчей. В составе «Спартака» Иванов стал чемпионом СССР (1989), двукратным чемпионом России (1992, 1993) и победителем Кубка СССР (1991/92).

Затем в начале 1996 года он перешел в ЦСКА на один сезон, сыграв 26 матчей за команду. После этого он играл за австрийский «Тироль», немецкий «Гройтер Фюрт», португальскую «Алверку» и московскую «Нику».

Дмитрий Тяпушкин

Вратарь Дмитрий Тяпушкин в 1994 году вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат страны, однако уже в следующем сезоне он практически не выходил на поле: тогда из «Динамо» (Дрезден) вернулся Станислав Черчесов, и в основном Тяпушкин выступал за вторую команду.

Поэтому в 1996 году голкипер перешел в ЦСКА, которым руководил Александр Тарханов. На тот момент Тяпушкин был первым номером команды. Однако успех голкипера пришелся на следующий сезон, когда он перешел в «Динамо». Тогда вратарь выиграл бронзу чемпионата и был признан вратарем года в России.

Андрей Мовсесьян

Воспитанник «Спартака» Андрей Мовсесьян является воспитанником «Спартака», за вторую команду которого провел более 100 матчей. Летом 1996-го он перешел в ЦСКА, за который провел один сезон и успел сыграть в 24 матча.

Также полузащитник выступал за«Сатурн», «Москву» и «Терек», молодежную сборную России и основную сборную Армении.

49-летний Мовсесьян в 2012–2024 годах работал в ЦСКА на должности скаута и спортивного директора клуба. Однако 16 октября был назначенна должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Хесус Медина

В январе 2022 года полузащитник Хесус Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити». Парагваец провел за команду 45 матчей во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и сделав десять результативных передач. Его контракт с армейцами действовал до лета 2025 года.

В июле 2023-го года Медина перешел в «Спартак». Сумма предполагаемого трансфера — около €7,5 млн, пишет СЭ. Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале называет сумму €6 млн, плюс еще €1 млн может быть выплачен в качестве бонусов за достижения Медины в «Спартаке». За два сезона парагваец забил шесть мячей и отдал три передачи в чемпионате России.

Илья Помазун

Голкипер Илья Помазун Помазун является воспитанником ЦСКА, он играл в «Урале» в аренде в 2020 и 2021–2024 годах. В октябре 2023-го Помазун дебютировал за сборную России в товарищеской игре с Кенией (2:2).

В сентябре Помазуна отстраняли от тренировок ЦСКА за интервью Нобелю Арустамяну, в котором футболист допустил переход в «Спартак». Помазун дал интервью, еще выступая за «Урал» на правах аренды, но оно вышло позднее, и замгендиректора ЦСКА Евгений Шевелев говорил, что время для публикации было выбрано неправильно.

Помазун 2 февраля перешел из ЦСКА в «Спартак», подписав контракт до лета 2027 года. По данным Baza, «красно-белые» заплатили за трансфер €1,2 млн, а журналист Иван Карпов назвал сумму перехода в €1,5 млн.

Роман Широков

Помимо трансферов, которые происходили напрямую между клубами, есть приобретения футболистов, которые переходили в ЦСКА из «Спартака» на правах свободного агента. Одним из главных примеров является Роман Широков.

В июле 2014 года Широков на правах свободного агента перешел из «Зенита» в «Спартак». Контракт был подписан по схеме «2+1». Однако осенью футболист перестал попадать в основной состав и заявки на матчи, после чего появились слухи о конфликте полузащитника с главным тренером «красно-белых» Муратом Якином.

В январе 2015 года полузащитник вернулся в «Краснодар» до конца сезона 2014/15: клуб Сергея Галицкого ранее арендовал игрока в конце сезона 2013/14. Однако когда Дмитрий Аленичев возглавил «красно-белых», Широков вернулся в «Спартак» и стал игроком основного состава.

Руководство «красно-белых» пыталось уговорить Широкова продлить контракт, но игрок отказался. В итоге 23 января 2016 года клуб и футболист договорились о расторжении контракта.

Уже 9 февраля Широков и ЦСКА заключили трудовое соглашение до окончания сезона 2015/16 с возможностью продления. По словам футболиста, основной причиной перехода в армейский клуб стало то, что Широков — воспитанник ЦСКА. В том же сезоне он вместе с «красно-синими» стал трехкратным чемпионом России, после чего покинул клуб.

Воспитанники ЦСКА в «Спартаке»

Никита Чернов

Защитник Никита Чернов является воспитанником московского ЦСКА. До 2019 года он был игроком армейского клуба. Потом выступал за «Урал», «Балтику», «Енисей» и «Крылья Советов».

В 2022 году Чернов перешел в «Спартак». В составе «красно-белых» он провел 75 игр и забил один мяч. В его активе два Суперкубка России, Кубок России. Летом 2025 года Чернов вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2025/26.

Антон Заболотный

Нападающий Антон Заболотный является воспитанником ЦСКА, выступая за молодежную команду до 2012-го года. После этого он играл за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». За основную команду ЦСКА он дебютировал лишь в 2021-м году, перейдя из «Сочи» в московскую команду.

Заболотный выступал за ЦСКА до 2024-го года. Вместе с московской командой он выиграл Кубок России (2022/23). После этого форвард один сезон провел за «Химки».

В межсезоне 2025/26 воспитанник ЦСКА перешел в «Спартак». Срок соглашения с 34-летним футболистом составил один год. Заболотный провел за команду шесть матчей в чемпионате, в которых пока не отличился результативным действием.