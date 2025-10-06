«Спартак» назвал нового гендиректора

Новым гендиректором клуба вместо Олега Малышева стал Сергей Некрасов

Сергей Некрасов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Некрасов с начала 1990-х занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях, в 2001-м возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала ЛУКОЙЛа и работал на этой должности в течение десяти лет, с 2011-го был первым вице-президентом Газпромбанка.

В клубе отметили, что Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».

Малышев был гендиректором клуба с июня 2023 года и покинул пост по семейным обстоятельствам, но останется в совете директоров и будет советником Некрасова.

«Спартак» после первых 11 матчей РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидирующему ЦСКА шесть очков.

Накануне «красно-белые» проиграли ЦСКА со счетом 2:3.