Бывший спортдиректор ЦСКА станет отвечать в «Спартаке» за молодежь

Бывший спортдиректор ЦСКА Мовсесьян занял пост в руководстве «Спартака»
Андрей Мовсесьян будет заместителем нового гендиректора Сергея Некрасова, в его задачи будет входить подбор российских игроков и развитие молодежного футбола
Андрей Мовсесьян
Андрей Мовсесьян (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Бывший скаут и спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака», за вторую команду которого провел более 100 матчей. Также выступал за ЦСКА, «Сатурн», «Москву» и «Терек», молодежную сборную России и основную сборную Армении.

В 2012–2024 годах работал в ЦСКА.

6 октября «Спартак» сообщил, что новым гендиректором клуба вместо Олега Малышева стал Сергей Некрасов.

«Красно-белые» после 11 туров занимают шестое место в РПЛ.

Анна Сатдинова
ФК Спартак Москва ФК ЦСКА Сергей Некрасов
