Дегтярев назвал свои задачи в Олимпийском комитете и министерстве спорта

Михаил Дегтярев заявил, что у российской стороны есть все основания говорить о том, что она готова к диалогу с МОК о восстановлении в правах ОКР

Михаил Дегтярев (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Основной задачей министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) является возвращение в олимпийское движение и восстановление спортсменов в правах. Об этом журналистам заявил министр спорта Михаил Дегтярев на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе,

«Восстановление в правах всех наших спортсменов, это однозначно тот курс, с которого мы не сойдем. Соблюдение Олимпийской хартии, разделение олимпийских ценностей, это наша основная задача. Есть все основания говорить о том, что к диалогу готовы, и у нас много контактов, в том числе и с членами МОК, неофициальные», — сказал Дегтярев.

В четверг на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР. Президент Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает внимания.

Дегтярев заявил, что даже в этой ситуации нужно сохранить автономность ОКР от Минспорта. «Никакого объединения не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть. Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента», — сказал действующий глава Минспорта.

Дегтярев напомнил, что национальный олимпийский комитет — это самоуправляемая некоммерческая организация. «Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе — это абсолютно рабочая схема», — сказал он.

Дегтярев возглавляет Минспорта с мая. Главой ОКР с 2018 года является Станислав Поздняков, который 15 октября сообщил, что покинет пост досрочно.

Он объяснял свой уход в том числе «необходимостью оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».