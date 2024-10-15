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«Команда иноагентов» и «малиновое фраппе». Чем запомнился Поздняков в ОКР

Главные факты о Позднякове на посту президента ОКР
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР. Он пришел на эту должность в качестве одного из спасителей российского спорта, а запомнился в том числе неудачными высказываниями — об этом в материале «РБК Спорт»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Станислав Поздняков объявил об уходе с поста пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Он покинет пост в декабре после досрочных выборов.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — отметил Поздняков.

Как Поздняков возглавил ОКР

Поздняков пришел в ОКР в декабре 2016 году в качестве вице-президента. Случилось это спустя восемь лет после завершения успешной карьеры саблиста: Поздняков - четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. Всего в истории только 98 спортсменов завоевывали более четырех золотых медалей Олимпиады.

До ОКР он успел поработать в крупных спортивных организациях — Международной и Европейской федерациях фехтования. Также занимался антидопинговой работой — входил в состав независимой комиссии ОКР по антидопинговым разбирательствам.

Карьера в ОКР развивалась стремительно. С момента избрания первым вице-президентом ОКР стал членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Через два года поехал на зимнюю Олимпиаду-2018 года в качестве руководителем делегации олимпийских атлетов из России, несмотря на отстранение ОКР. А в мае того же года возглавил ОКР.

В эпоху сотрясающих российский спорт допинг-скандалов и санкций Позндяков был идеальным кандидатом на этот пост. Не работал в госучреждениях, не запятнан допинговыми скандалами и имеет хороший вес в международных организациях.

Ставка на Позндякова начала себя оправдывать с первых месяцев. Вскоре он вошел в исполком Ассоциации национальных Олимпийских комитетов и комиссию МОК по Олимпийской программе.

Поздняков активно занимался антидопинговыми вопросами, а также оказывал помощь по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах из-за допингового скандала. 

Не удержал спонсоров и не уследил за подчиненными

После начала военной операции на Украине российский спорт оказался в практически полной изоляции из-за массовых отстранений с подачи МОК.

Встал вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх. В МОК сразу дали понять: если россияне и будут допущены, то в небольшом количестве.

В связи с этим ряд российских политиков предложили расформировать ОКР или выйти из олимпийского движения и создать что-то свое.

Позднякову пришлось отбиваться от подобных предложений. Он отмечал, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения», а альтернативы Олимпийским играм нет и не будет.

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны», — так Поздняков ответил на предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова выйти из олимпийского движения.

Однако вопросом о деятельности ОКР задавались не только депутаты, но и спонсоры. Чем занимается ОКР, если не может исполнять свои функции в МОК из-за отстранения? Неопределенность с участием россиян на Олимпиаде-2024 сохранялась вплоть до лета 2024-го. К тому же глава ОКР потерял членство в комиссии МОК.  

Дежурные слова Позднякова о сохранении диалога с МОК устраивали немногих. Ведь ситуация за два года никак не изменилась. Да и ОКР не удалось снизить давление МОК из-за решения провести Всемирные Игры дружбы, которые в итоге были перенесены на неопределенный срок.

В результате ОКР лишился главного спонсора - «Газпром» отказался продлевать контракт с ОКР, который  действовал на  протяжении десяти лет.

По репутации Позднякова ударил и тот факт, что осенью 2022 года Россию покинула генсек ОКР Анастасия Давыдова. Именитую синхронистку избрали на этот пост именно по представлению Позднякова.

Глава ОКР в свое оправдание отметил, что «достаточно давно Давыдову не видел, каких-то формальных документов она не предоставляла, телефонным звонком не сопроводила».

«Поэтому все, что я узнаю, узнаю из средств массовой информации», — цитирует ТАСС Позднякова.

А в 2023-м уехала за рубеж член испокома ОКР Елена Исинбаева. В 2023 года по июль 2024-го фактически только она представляла Россию в МОК — входила в комиссию спортсменов.

Как Поздняков относился к участию на Олимпиаде

В 2022 году глава ОКР занимал нейтральную позицию по участию россиян в нейтральном статусе. Отмечал, что это дело каждого спортсмена и призывал подождать до наступления определенности.

С приближением Олимпиады он становился все более категоричным. А в первой половине 2024-го ворвался в число самых активных спикеров в спортивном информационном поле, выступая за бойкот Игр в Париже.

В апреле 2024 года Поздняков написал в Telegram один из самых запоминающихся своих постов, комментируя слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Глава ОКР в целом согласился с Винер, но не поддержал определение «команда бомжей» в случае российских теннисистов. «Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

Поздняков придумал другой термин — «команда иноагентов». «Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал он.

Фактически главное лицо олимпийского движения в России выступил за призыв к бойкоту Игр. И это произошло на фоне слов Владимира Путина о необходимости участия на Олимпиаде.

Многие в спортивном мире раскритиковали Позднякова за «команду иноагентов». Министр спорта Олег Матыцин заявил о недопустимости подобной риторики в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

«Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета», — заявил Матыцин.

Отреагировали на слова главы ОКР и в Кремле. «Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

«Те, кто готов участвовать, должны это сделать, — добавил он. — Конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Даже без флага они все равно являются российскими теннисистами, которыми в России гордятся».

После этого Позндяков резко снизил активность в инфополе и отказался от громких высказываний.

Цитату про «команду иноагентов» до сих пор припоминают Позднякову. Она закрепилась за ним, как и слова про «любителей малинового фраппе». Так глава ОКР описал саблиста Константина Лоханова, бывшего мужа своей дочери. Софья Позндякова рассталась с супругом после того, как Лоханов решил эмигрировать в США весной 2022-го.

«Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — прокомментировал развод Поздняков.

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Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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