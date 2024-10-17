 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин заявил о необходимости скорректировать работу Олимпийского комитета

Путин: деятельность Олимпийского комитета России нуждается в корректировках
Путин считает, что ОКР должен наращивать международное сотрудничество и творчески продвигать универсальные ценности спорта среди молодежи. 15 октября стало известно, что глава ОКР Поздняков досрочно покинет пост
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Станислав Поздняков, возглавляющий ОКР с 2018 года, 15 октября объявил, что досрочно покинет пост. Он объяснил, что геополитические вызовы «диктуют необходимость оптимизации и централизации» управления спортом высших достижений.

Фетисов назвал странной отставку Позднякова с поста главы ОКР
Спорт
Вячеслав Фетисов

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре прошлого года отстранил ОКР за включение в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти санкции ОКР назвал контрпродуктивными. На Олимпиаде в Париже смогли выступить только 15 россиян, а единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Владимир Путин Олимпийский комитет России (ОКР)
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
Материалы по теме
«Команда иноагентов» и «малиновое фраппе». Чем запомнился Поздняков в ОКР
Спорт
Почему в России сокращают число спортивных федераций
Спорт
«С таких постов не уходят». Реакция на отставку главы ОКР Позднякова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
Путин поручил расширить полномочия МинспортаСпорт, 21:41
Путин назвал оправданной идею выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКРСпорт, 21:38
Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секцияхСпорт, 21:30
Нетаньяху назвал условие, при котором боевики ХАМАС смогут «уйти и жить»Политика, 21:25
В Амурской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с фейерверкамиОбщество, 21:23
Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дорогиПолитика, 21:01
Путин заявил о необходимости скорректировать работу Олимпийского комитетаСпорт, 21:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как в ЕС и НАТО встретили привезенный Зеленским «план победы»Политика, 20:51
На Finopolis 2024 представили новый цифровой сервис для топ-менеджментаОтрасли, 20:43
Гозман раскрыл детали дела о контрабанде против его женыПолитика, 20:43
Движение по Крымскому мосту восстановили после повторного перекрытияОбщество, 20:38
Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру, вспомнив об игре в РоссииСпорт, 20:33
Залужный счел «почти невозможным» выход Украины из «затяжной войны»Политика, 20:31
Как инвестиционный рынок становится доступным каждомуОтрасли, 20:30