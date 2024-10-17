Путин заявил о необходимости скорректировать работу Олимпийского комитета
Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
«Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Станислав Поздняков, возглавляющий ОКР с 2018 года, 15 октября объявил, что досрочно покинет пост. Он объяснил, что геополитические вызовы «диктуют необходимость оптимизации и централизации» управления спортом высших достижений.
Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре прошлого года отстранил ОКР за включение в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти санкции ОКР назвал контрпродуктивными. На Олимпиаде в Париже смогли выступить только 15 россиян, а единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.
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