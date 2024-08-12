Стоило ли ехать России на Олимпиаду ради одной медали

На Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян, завоевав одно серебро. «РБК Спорт» собрал мнения экспертов, стоило ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду в Париже

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Reuters)

Российские спортсмены 9 августа завершили участие на Олимпийских играх в Париже. Всего в нейтральном статусе в них приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде. Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.

«РБК Спорт» собрал мнения экспертов, стоило ли россиянам ехать на Олимпиаду.

Стоило ли ехать на Олимпиаду

Вячеслав Екимов, президент Федерации велосипедного спорта России

«Если бы не поехали, то нам грозил бы бойкот и автоматическое отстранение от следующей Олимпиады. Сама страна должна определяться: либо мы строим свой «праздник жизни», сюда зазываем всех и забываем про МОК и Олимпийские игры, либо, если мы думаем о том, что еще будем принимать участие в Играх, надо быть последовательными. Понятно, что нас не приглашают, не хотят видеть, дали нейтральный статус. Хорошо, что мы приняли протянутую руку и поучаствовали. По крайней мере, избежали большей беды, которая может быть в 2028 году. Конечно, мы не поехали самым сильным составом. Никто и не ждал от нас сильный состав. То, что теннисисты серебро забрали, — хотя бы не в сухую съездили, счет разбавили», — сказал Екимов «РБК Спорт».

Евгений Архипов, глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК)

«Я считаю, что все равно российским спортсменам необходимо ездить на Олимпиаду. Спортсмены получают опыт. Мы разделим открытие и сам турнир. Были люди, которым именно так захотелось открыть Олимпиаду, но это политика — спорт здесь ни при чем. С моей точки зрения, поездка была эффективной», — отметил Архипов «РБК Спорт».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Я думала, что если кто-то едет на Олимпийские игры, то это должны быть спортсмены, которые рассчитывают на медали: они должны были завоевать серебро или бронзу Игр. Едут за победой, а за участием необязательно. Хотя участие в соревнованиях тоже имеет значение», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

«Поздравляю теннисистов с серебряной медалью. Заслужили и слава Богу. Критиковать я их не буду. Я все это время говорила, что выступать — это унижение. Поехали 15 спортсменов, не знаю, можно ли это назвать представительством страны. Моя точка зрения, что вообще не надо было ехать. Но это уже проехали, надо думать о предстоящем четырехлетнем олимпийском цикле, по всем видам продумать, чтобы в случае допуска мы все выиграли. Понятное дело, что предугадать, будет у нас одна медаль или нет, было невозможно», — заявила Иванова «РБК Спорт».

Евгений Коротышкин, трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады 2012 года

«Сложно однозначно оценивать выступление россиян на Олимпиаде, поскольку Россия участвовала в Играх не в полном составе, а в каком-то «штучном». Но выступили и выступили, молодцы. Стоило ли вообще ехать на Олимпиаду, это решение принимали сами спортсмены, такой был уговор. Те, кто добился медалей, вероятно, довольны своим выступлением. Те же, кто выступил неудачно, могут переживать и сожалеть, как это бывает всегда, независимо от состава команды. Это дело каждого спортсмена», — заявил Коротышкин «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Мы должны всем этим ребятам сказать огромное спасибо! Если бы мы официально бойкотировали эту Олимпиаду, то у нас следующие два цикла спортсмены бы не попадали на Игры. Будущее нашего спорта должно говорить им спасибо. Я вижу огромный позитив в результатах наших девушек (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер). Им не хватило опыта и мастерства, но не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до золотой медали. Думаю, каждый, кто выступал от нашей страны на этих соревнованиях, пытался показать лучший результат», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».