Фетисов назвал странной отставку Позднякова с поста главы ОКР
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает странной отставку Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом он заявил «РИА Новости».
«С таких постов обычно не уходят. В непростое время ему выпало президентство ОКР для неопытного чиновника на тот момент», — сказал Фетисов.
По словам Фетисова, не ему оценивать работу Позднякова, но тот старался делать ее хорошо. «Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно», — заключил Фетисов.
Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя.
Олимпийский комитет России Поздняков возглавил в 2018 году, сменив на этом посту Александра Жукова.
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