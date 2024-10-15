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Фетисов назвал странной отставку Позднякова с поста главы ОКР

Фетисов фразой «с таких постов обычно не уходят» оценил отставку Позднякова
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что «с таких постов обычно не уходят»
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает странной отставку Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом он заявил «РИА Новости».

«С таких постов обычно не уходят. В непростое время ему выпало президентство ОКР для неопытного чиновника на тот момент», — сказал Фетисов.

По словам Фетисова, не ему оценивать работу Позднякова, но тот старался делать ее хорошо. «Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно», — заключил Фетисов.

Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России
Спорт
Станислав Поздняков

Поздняков 15 октября объявил, что покинет пост президента ОКР после досрочных выборов. Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов нового руководителя.

Олимпийский комитет России Поздняков возглавил в 2018 году, сменив на этом посту Александра Жукова.

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Вячеслав Фетисов Станислав Поздняков Олимпийский комитет России (ОКР)
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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