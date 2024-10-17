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Российский боксер защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона WBA
Муслим Гаджимагомедов победил выступающего под немецким флагом уроженца Армении Леона Харта решением судей. Харт второй раз боролся за этот пояс — в декабре его нокаутировал Евгений Тищенко, но результат боя был аннулирован
Муслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов (Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images)

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил Леона Харта из Германии в титульном поединке в Уфе и впервые защитил титул чемпиона WBA в новой весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт).

Россиянин выиграл 12-раундовый бой единогласным решением судей, одержав пятую победу в пяти боях на профессиональном ринге.

Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в июле, выиграв вакантный пояс в поединке с китайцем Чжан Чжаосинем.

Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024).

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Уроженец Армении Харт второй раз боролся за этот титул. В первом поединке в 2023 году его нокаутировал Евгений Тищенко, но результат боя был аннулирован. Тищенко говорил, что «пояс дисквалифицировали за допинг».

У Харта 22 победы, шесть поражений и одна ничья. 

Бриджервейт появился в WBA только в декабре 2023 года.

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