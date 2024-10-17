Российский боксер защитил титул чемпиона WBA

Муслим Гаджимагомедов победил выступающего под немецким флагом уроженца Армении Леона Харта решением судей. Харт второй раз боролся за этот пояс — в декабре его нокаутировал Евгений Тищенко, но результат боя был аннулирован

Муслим Гаджимагомедов (Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images)

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил Леона Харта из Германии в титульном поединке в Уфе и впервые защитил титул чемпиона WBA в новой весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт).

Россиянин выиграл 12-раундовый бой единогласным решением судей, одержав пятую победу в пяти боях на профессиональном ринге.

Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в июле, выиграв вакантный пояс в поединке с китайцем Чжан Чжаосинем.

Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024).

Уроженец Армении Харт второй раз боролся за этот титул. В первом поединке в 2023 году его нокаутировал Евгений Тищенко, но результат боя был аннулирован. Тищенко говорил, что «пояс дисквалифицировали за допинг».

У Харта 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

Бриджервейт появился в WBA только в декабре 2023 года.