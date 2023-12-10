 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео

Появились кадры победы российского боксера Тищенко в бою за титул чемпиона WBA
Евгений Тищенко нокаутировал в Дубае уроженца Армении Леона Харта. Бой закончился досрочно в шестом раунде после точного удара россиянина в область печени соперника
Евгений Тищенко
Евгений Тищенко (Фото: Maxim Konankov / Octagon.Media / ТАСС)

Россиянин Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, победив нокаутом представителя Германии Леона Харта.

Бой в Дубае завершился в шестом раунде — Тищенко нокаутировал соперника ударом в область печени.

Видео: RCC: MMA & Boxing

Для российского чемпиона Олимпиады в Рио-де-Жанейро это 13-я победа на профессиональном ринге при одном поражении.

Тищенко — чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы (2015, 2017), победитель Универсиады (2013). Дебютный бой в профессионалах провел в августе 2018 года. Единственный поединок проиграл в 2021 году — Табисо Мчуну из ЮАР решением судей.

Харт (уроженец армянского Армавира Левон Акопян) проиграл шестой бой при 22 победах и одной ничьей.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC).

Читайте на РБК Pro
Всего ₽200 тыс. на маркетинг: куда вложить, чтобы не потратить впустую
«Байденомика»: почему США готовятся повторить экономические ошибки СССР
«Очень горячее IPO»: стоит ли участвовать в размещении Совкомбанка
Как изменится EdTech через 20 лет. И во что инвестору вложиться сейчас

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео Спорт, 11:39
Путин заявил, что власти Украины «оборзели» Политика, 11:37
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американца Политика, 11:35
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:25
19 признаков здоровых отношений Pro, 11:15
Арестович заявил о движении Зеленского «от Наполеона к путинизму» Политика, 11:09
Исламские страны представили свой мирный план по войне в Газе Политика, 11:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 11:02
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 10:39
От Nokia до «М.Видео»: какие компании сменили логотип в 2023 году Бизнес, 10:34
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 10:16
Экоактивисты окрасили воду главного канала Венеции в зеленый цвет Общество, 10:11
Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о «диктатуре на один день» Политика, 10:03
Как работают биржи в новогодние праздники: календарь — 2024 Инвестиции, 10:00