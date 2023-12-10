Появились кадры победы российского боксера Тищенко в бою за титул чемпиона WBA

Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео

Евгений Тищенко нокаутировал в Дубае уроженца Армении Леона Харта. Бой закончился досрочно в шестом раунде после точного удара россиянина в область печени соперника

Евгений Тищенко (Фото: Maxim Konankov / Octagon.Media / ТАСС)

Россиянин Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, победив нокаутом представителя Германии Леона Харта.

Бой в Дубае завершился в шестом раунде — Тищенко нокаутировал соперника ударом в область печени.

Видео: RCC: MMA & Boxing

Для российского чемпиона Олимпиады в Рио-де-Жанейро это 13-я победа на профессиональном ринге при одном поражении.

Тищенко — чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы (2015, 2017), победитель Универсиады (2013). Дебютный бой в профессионалах провел в августе 2018 года. Единственный поединок проиграл в 2021 году — Табисо Мчуну из ЮАР решением судей.

Харт (уроженец армянского Армавира Левон Акопян) проиграл шестой бой при 22 победах и одной ничьей.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC).