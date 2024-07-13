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Российский боксер завоевал вакантный чемпионский пояс WBA

Российский боксер Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в бриджервейте
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом WBA в весе до 101,6 кг, победив в Серпухове китайца Чжан Чжаосиня
Муслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов (Фото: Themba Hadebe - Pool/Getty Images)

Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал вакантный чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт).

Гаджимагомедов на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове победил китайца Чжан Чжаосиня техническим нокаутом в четвертом раунде.

Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024). На профессиональном ринге одержал четвертую победу в четырех поединках.

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Китаец потерпел третье поражение на профессиональном ринге при 12 победах и одной ничье.

В предыдущий раз бой за полноценный титул WBA прошел в России в декабре 2021 года, когда в Екатеринбурге Дмитрий Бивол защитил свой пояс в полутяжелом весе против Умара Саламова.

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Теги
Анна Сатдинова
бокс Муслим Гаджимагомедов
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