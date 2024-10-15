Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира The Ring

Оба российских боксера поднялись на две строчки рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Бетербиев теперь на четвертом месте, Бивол — на пятом. Лидирует в рейтинге украинец Александр Усик

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Бетербиев в ночь на 13 октября победил в Эр-Рияде Бивола единогласным решением судей.

В рейтинге The Rign Бетербиев поднялся на две строчки — на четвертое место. Бивол, несмотря на поражение, переместился с седьмой на пятую строчку.

Лидирует в рейтинге чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO украинец Александр Усик. На второй строчке — японец Наою Иноуэ, который является абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Третье место в рейтинге занимает американский чемпион WBA, WBO и WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд.

39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ему также достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.