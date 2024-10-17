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Бетербиев ответил на вопрос о возможном реванше с Биволом

Бетербиев — о реванше с Биволом: сейчас не очень хочется думать об этом
Российский боксер Артур Бетербиев пока не хочет думать о возможном бое с соотечественником Дмитрием Биволом, которого 13 октября победил в чемпионском поединке
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил Sport24, что готов рассмотреть возможность реванша с россиянином Дмитрием Биволом.

«Если они хотят реванша, то я его рассмотрю. Пока не знаю [к чему больше расположен]. После боя прошло всего несколько дней. Сейчас не очень хочется думать об этом. Мне кажется, для этого не то время. В любом случае будем продолжать», — заявил Бетербиев.

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Бетербиев отметил, что готов к смене весовой категории. «Это все пока не точно, но мы открыты к предложениям», — добавил он.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Бой в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114–114, 115–113, 116–112.

Организатор боя председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх счел результат боя несправедливым, а промоутер Бивола Эдди Хирн призвал запретить одному из судей поединка работать в боксе.

Команда Бивола решила подать апелляцию, чтобы «выяснить мотивировку решений одного из судей». Сам Бивол считает, что итог противостояния должен определить бой-реванш.

Теперь 39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа, при этом прошлые поединки он завершал досрочно.

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Альвина Цаканян
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