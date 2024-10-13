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Организатор боя назвал несправедливой победу Бетербиева над Биволом

Организатор боя назвал победу Бетербиева над Биволом несправедливой
По мнению Турки Аль аш-Шейх, Бивол выиграл на два раунда больше Бетербиева
Артур Бетербиев с поясом абсолютного чемпиона по боксу после победы над Дмитрием Биволом
Артур Бетербиев с поясом абсолютного чемпиона по боксу после победы над Дмитрием Биволом (Фото: X/ Turki_alalshikh)

Победа решением судей российского боксера Артура Бетербиева над Дмитриев Биволом несправедлива. Такое мнение высказал организатор боя — председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх Youtube-каналу The Stomping Ground.

«Не повезло Биволу. Это был один из величайших боев за последние 20 лет, но я не думаю, что результат был справедливым, — сказал он. — Эти два бойца мне как братья, но думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем».

Ранее промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Бивола, назвал решение судей отвратительным и рассказал о странных вещах до и после боя.

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Артур Бетербиев с поясом абсолютного чемпиона по боксу после победы над Дмитрием Биволом

Поединок в ночь на 13 октября Эр-Рияде и завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112.

По точным ударам Бивол превзошел соперника (142 — 137). Но Бетериев нанес больше точных мощных ударов (90 — 84). Также он превзошел и по общему числу ударов (682 — 423)

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов.

Бетерибев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединке он неизменно завершал досрочно.

Бивол потерпел первое поражение. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 нокаутом) и поражение.

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Руслан Алиев
Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс
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