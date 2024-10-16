Бивол выступил против апелляции на бой с Бетербиевым, но ее все равно подадут

Бивол выступил против апелляции на бой с Бетербиевым, но ее подадут

Бивол проиграл Бетербиеву раздельным решением судей. Боксер считает, что итог противостояния должен определить бой-реванш. Но в команде решили подать апелляцию и выяснить мотивы решения одного из судей

Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион WBA Super Дмитрий Бивол не захотел участвовать в подаче апелляции на результат объединительного боя с Артуром Бетербиевым, сообщил ТАСС представитель боксера.

Бивол в ночь на 13 октября уступил Бетербиеву в Эр-Рияде решением судей — 114–114, 113–115, 112–116. Менеджер Бивола Вадим Корнилов заявлял, что выставивший оценку 112–116 судья должен понести ответственность.

«Дмитрий против подачи апелляции и отказался в этом участвовать. Он считает, что только реванш расставит все точки в этом противостоянии», — сказал представитель Бивола.

Он добавил, что апелляцию все равно подадут, чтобы «выяснить мотивировку решений одного из судей».

Сам боксер после поражения говорил, что, когда будет пересматривать бой, не станет считать очки.

Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах. Бетербиев к своим чемпионским поясам WBC, IBF и WBO добавил пояс Бивола и стал непобежденным абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.