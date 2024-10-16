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Бивол выступил против апелляции на бой с Бетербиевым, но ее подадут

Бивол выступил против апелляции на бой с Бетербиевым, но ее все равно подадут
Бивол проиграл Бетербиеву раздельным решением судей. Боксер считает, что итог противостояния должен определить бой-реванш. Но в команде решили подать апелляцию и выяснить мотивы решения одного из судей
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион WBA Super Дмитрий Бивол не захотел участвовать в подаче апелляции на результат объединительного боя с Артуром Бетербиевым, сообщил ТАСС представитель боксера.

Бивол в ночь на 13 октября уступил Бетербиеву в Эр-Рияде решением судей — 114–114, 113–115, 112–116. Менеджер Бивола Вадим Корнилов заявлял, что выставивший оценку 112–116 судья должен понести ответственность.

«Дмитрий против подачи апелляции и отказался в этом участвовать. Он считает, что только реванш расставит все точки в этом противостоянии», — сказал представитель Бивола.

Он добавил, что апелляцию все равно подадут, чтобы «выяснить мотивировку решений одного из судей».

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Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев (справа)

Сам боксер после поражения говорил, что, когда будет пересматривать бой, не станет считать очки.

Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах. Бетербиев к своим чемпионским поясам WBC, IBF и WBO добавил пояс Бивола и стал непобежденным абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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