«Ювентус» обыграл ПСВ в первом матче обновленной Лиги чемпионов

Встреча против голландского ПСВ завершилась со счетом 3:1

Игроки «Ювентуса» (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Футболисты итальянского «Ювентуса» дома обыграли нидерландский ПСВ со счетом 3:1 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Кенан Йылдыз (21-я минута), Уэстон Маккенни (27) и Николас Гонсалес (52). У проигравших отличился Исмаэль Сайбари (90+3).

19-летний Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

В параллельном матче швейцарский «Янг Бойз» уступил дома английской «Астон Вилле» со счетом 0:3. Для подопечных экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери это была первая игра в Лиге чемпионов. Последний раз «Астон Вилла» выступала еще в рамках Кубка европейских чемпионов в сезоне 1982/83.

Эти два матча стали первыми в обновленной Лиге чемпионов. С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующем туре «Ювентус» 2 октября в гостях сыграет с немецким «Лейпцигом», ПСВ днем ранее примет португальский «Спортинг», «Астон Вилла» 2 октября дома сыграет с немецкой «Баварией», «Янг Бойз» днем ранее в гостях встретится с испанской «Барселоной».