С новым гимном и форматом. Что важно знать об изменениях в Лиге чемпионов

Лига чемпионов в сезон 2023/25 впервые с 1992 года пройдет в новом формате и с обновленным гимном. Все об изменениях в главном еврокубковом турнире — в материале «РБК Спорт»

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Лига чемпионов в нынешнем сезоне впервые с 1992 года изменит формат. О прежнем турнире уже мало что напоминает.

Сколько команд выступит в Лиге чемпионов

Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд.

Четыре дополнительных места будут распределяться согласно трем критериям: Одно из дополнительных мест получит третья команда из пятой ассоциации в клубном рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов.

Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллов за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти две ассоциации делегируют в общий этап Лиги чемпионов клуб, который финишировал в чемпионате страны сразу за клубами, уже пробившимися напрямую в общий этап турнира.

Наибольшее представительство у Италии и Германии (по пять клубов).

Участники основного раунда по странам Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», дортмундская «Боруссия»; Италия (5): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта» (как победитель Лиги Европы); Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»; Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»; Франция (4): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль»; Нидерланды (2): ПСВ, «Фейенорд»; Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»; Австрия (2): «Штурм», «Зальцбург» по одному клубу: «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Прага, Чехия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Братислава, Словакия). Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных соревнований.

Как изменится формат соревнования

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

В стыковых матчах 9–16-е места сыграют с 17–24-ми местами. Стыковые начнутся на домашнем поле команд с 17-го по 24-е места. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из клубов топ-8.

Как изменится формат жеребьевки

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг 29 августа в Grimaldi Forum в Монако (начало в 19:00 СЕТ).

В Лиге чемпионов команды в зависимости от клубных коэффициентов на начало сезона распределят по четырем корзинам. В последние годы в первую корзину обязательно попадали действующие победители топ-5 чемпионатов, теперь в первую корзину входят только лучшие команды по коэффициентам.

Единственное исключение касается победителя Лиги чемпионов (мадридский «Реал»), который попадет в первую корзину вне зависимости от своего рейтинга.

Затем каждая команда получит по два соперника из каждой корзины: с одним из них она сыграет дома, с другим — на выезде.

На первом этапе исключены встречи команд из одной ассоциации. Помимо этого, ни одна команда не может получить больше двух соперников из одной страны.

Изначально в ходе жеребьевки 36 команд будут выбираться вручную с использованием традиционных шаров. Для каждой команды из выбранного шара специальная программа автоматически подберет оппонентов, что будет продемонстрировано на экране в зале и по телевидению. Программа также определит, какая команда какие матчи проведет дома и какие на выезде.

Жеребьевка начнется с первой корзины. После того как все команды первой корзины одна за другой узнают всех соперников, жеребьевка продолжится для второй корзины и так далее.

По окончании жеребьевки все команды будут знать своих соперников, но расписание с датами и временами начала матчей будет обнародовано только 31 августа. Это связано с согласованием календаря между всеми тремя еврокубковыми турнирами.

Состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов* 1. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона»; 2. «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»; 3. «Фейенорд», «Спортинг», ПСВ, «Зальцбург», «Лилль», «Динамо», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик», 4. «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест». * Команды распределены в группах в соответствии с коэффициентом, первую корзину возглавляет победитель ЛЧ.

Как УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

Гимн футбольной Лиги чемпионов претерпит изменения в новом сезоне. Об этом сообщил стриминговый серсвис Okko, который с предстоящего сезона будет транслировать матчи еврокубков.

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, где испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». В новой версии сделан акцент на вокальную составляющую композиции.

Новая версия гимна Лиги чемпионов

Гимн написан английским композитором Тони Бриттеном в 1992 году по мотивам произведения Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Полная версия гимна длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена на трех официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.

Старая версия гимна Лиги чемпионов