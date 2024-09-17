Турок побил рекорд Дель Пьеро в «Ювентусе» в матче Лиги чемпионов
Полузащитник сборной Турции Кенан Йылдыз стал самым молодым автором гола в истории «Ювентуса» в Лиге чемпионов, сообщает Opta.
Турок отличился в возрасте 19 лет и 136 дней в матче общего этапа турнира против нидерландского ПСВ. Йылдыз забил первый гол своей команды на 21-й минуте.
Турецкий футболист превзошел достижение Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году забивал в возрасте 20 лет и 308 дней.
Кроме того, «Ювентус» в игре с ПСВ выставил свой самый молодой состав в Лиге чемпионов в истории. Средний возраст команды в сегодняшнем матче — 25 лет и 149 дней.
К концу первого тайма «Ювентус» выигрывает у ПСВ со счетом 2:0.
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