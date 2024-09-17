Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25

Во вторник, 17 сентября, стартует Лига чемпионов, формат которой заметно изменился. Кто является фаворитом турнира, кому из грандов не повезло с соперниками, кто может сенсационно вылететь — в материале «РБК Спорт»

Кто является фаворитом Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» с вероятностью 25,3% выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2023/24. Такой прогноз дал суперкомпьютер Opta на основе порядка 10 тыс. симуляций.

«Манчестер Сити» на протяжении последних лет неизменно называют главным фаворитом главного еврокубкового турнира, победителем которого он стал в 2023 году. В прошлом сезоне он после неудачной серии пенальти в матче с мадридским «Реалом» завершил выступление в четвертьфинале.

Вторым в списке фаворитов идет действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» — 18,2%. Впервые в тройке претендентов оказался миланский «Интер» (10,9%). В прошлом сезоне итальянский клуб сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф от мадридского «Атлетико».

Шансы остальных команд оцениваются ниже 6,5%. При этом мюнхенской «Баварии» и ПСЖ (по 4,1%) впервые за долгое время нет в топ-5.

Букмекеры тоже назвали «Манчестер Сити» и «Реал» главными фаворитами турнира. Однако на третье место они в основном ставят «Арсенал», а не «Интер».

Шансы команд на выход команд в каждый из раундов (Фото: Opta)

Кто является дебютантом Лиги чемпионов-2024/25

Английская «Астон Вилла», испанская «Жирона», итальянская «Болонья» (52,8%) французский «Брест» и «Слован» (Словакия). По прогнозу суперкомпьютера «Жирона» (48,8%), «Астон Вилла» (32,3;) и «Болонья» (30%) имеют неплохие шансы на выход в 1/8 финала, а «Брест» (13%) и «Слован» (1,2%) — призрачные.

Как изменился формат Лиги чемпионов

Число участников увеличилось с 32 до 36 команд. Все будут выступать в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определилилсь в результате жеребьевки.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

В стыковых матчах 9–16-е места сыграют с 17–24-ми местами. Стыковые начнутся на домашнем поле команд с 17-го по 24-е места. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из клубов топ-8.

Кому не повезло с жеребьевкой

Самый легкий календарь Лиги чемпионов (Фото: Opta)

«Баварии» повезло с жеребьевкой. Мюнхенская команда встретится только с двумя топ-клубами — «Барселоной» (в гостях) и ПСЖ (дома). С соперниками повезло и «Барселоне», в отличие от ПСЖ.

У французского клуба самое сложное расписание на общем этапе. Четыре из восьми соперников — гранды: «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал», «Бавария», мадридский «Атлетико». В этой связи клуб из Парижа рискует сенсационно остаться вне зоны плей-офф.

Вторым в списке невезучих клубов Лиги чемпионов идет «Ливерпуль», у которого в соперниках «Реал», «Милан», «Байер».

Самый сложный календарь Лиги чемпионов (Фото: Opta)

Центральные матчи общего этапа: «Реал» — «Боруссия», «Ливерпуль» — «Реал», «Манчестер Сити» — «Интер», ПСЖ — «Манчестер Сити», «Бавария» — ПСЖ, «Барселона» — «Бавария», «Ливерпуль» — «Байер».

Кто с кем сыграет в Лиге чемпионов