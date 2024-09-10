Плющенко запросил у президентского фонда грант в ₽22 млн на ледовое шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил эти деньги на проведение ледового шоу на музыку Петра Чайковского в 2025–2026 годах

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,45 млн руб. на проведение ледового шоу на музыку Петра Чайковского в 2025–2026 годах. Заявка размещена на сайте фонда.

«В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства — балеты П.И.Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», что не помешало объединить в единое действо современное фигурное катание и классический балет, которые будут поддерживаться яркими мультимедийными решениями, потрясающими декорациями и костюмами», — говорится в обосновании проекта.

Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируется реализовать с 1 марта 2025 по 30 июня 2026 года. Общая сумма расходов составит 148,725 млн руб.

Этим летом Плющенко получил от фонда 32,25 млн руб. на показ шоу «Щелкунчик» в разных городах России со сроком реализации проекта с 1 октября 2024 по 28 февраля 2025 года.

Фонд был создан в 2021 году для поддержи проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.