Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоу «Вечера на хуторе»

Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду запросила данную сумму на новый сезон проекта «Вечера на хуторе» по мотивам произведения Гоголя с участием звезд фигурного катания

Татьяна Навка (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на новый сезон ледового шоу «Вечера на хуторе» — соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно документу, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 руб. при софинансировании в размере 134 760 940 руб.

В авторском шоу Татьяны Навки, созданном по мотивам произведений Н.В. Гоголя, используются современные сценические технологии и участвуют олимпийские чемпионы, отмечено в заявке.

«Ледовое шоу «Вечера на хуторе» объединяет в себе несколько видов искусства: фигурное катание, театр, музыку, сценографию, что делает его важным культурным событием. Шоу не имеет аналогов в мире. Поддержка таких многогранных проектов способствует развитию искусства в целом и вдохновляет как профессионалов, так и любителей на творчество и самовыражение. Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке, побуждая детей и подростков заниматься спортом, вовлекаться в искусство, что имеет долгосрочную общественную значимость», — подчеркивается в обосновании проекта.

Согласно документу, новый сезон «Вечеров на хуторе» будут показывать в Санкт-Петербурге с сентября 2025 года по февраль 2026-го.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,45 млн руб. на проведение ледового шоу на музыку П.И. Чайковского.

Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируют реализовать с марта 2025 года по 30 июня 2026-го. Общая сумма расходов составит 148,725 млн руб.