Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоу
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на новый сезон ледового шоу «Вечера на хуторе» — соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно документу, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 руб. при софинансировании в размере 134 760 940 руб.
В авторском шоу Татьяны Навки, созданном по мотивам произведений Н.В. Гоголя, используются современные сценические технологии и участвуют олимпийские чемпионы, отмечено в заявке.
«Ледовое шоу «Вечера на хуторе» объединяет в себе несколько видов искусства: фигурное катание, театр, музыку, сценографию, что делает его важным культурным событием. Шоу не имеет аналогов в мире. Поддержка таких многогранных проектов способствует развитию искусства в целом и вдохновляет как профессионалов, так и любителей на творчество и самовыражение. Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке, побуждая детей и подростков заниматься спортом, вовлекаться в искусство, что имеет долгосрочную общественную значимость», — подчеркивается в обосновании проекта.
Согласно документу, новый сезон «Вечеров на хуторе» будут показывать в Санкт-Петербурге с сентября 2025 года по февраль 2026-го.
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,45 млн руб. на проведение ледового шоу на музыку П.И. Чайковского.
Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируют реализовать с марта 2025 года по 30 июня 2026-го. Общая сумма расходов составит 148,725 млн руб.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
По Земле ударит облако солнечной плазмы
Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области
Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов