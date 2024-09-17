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L'Equipe назвала зарплату Сафонова в ПСЖ

L'Equipe: голкипер сборной России Сафонов получает в ПСЖ €400 тыс. в месяц
Зарплата голкипера сборной России составляет €400 тыс., что в два раза меньше, чем у основного вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. При этом у Сафонова самая большая зарплата из российских футболистов во Франции
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский вратарь Матвей Сафонов зарабатывает в «Пари Сен-Жермен» в месяц €400 тыс. до вычета налогов, сообщает CulturePSG со ссылкой на L'Equipe.

Ведущая французская спортивная газета посвятила статью Сафонову в преддверии его предполагаемого дебюта в составе ПСЖ в среду в матче Лиги чемпионов. Основной голкипер французского клуба Джанлуиджи Доннарумма выбыл на неделю из-за травмы. На этой неделе у парижан два матча — с «Жироной» в Лиге чемпионов 18 сентября и с «Реймсом» в чемпионате Франции 21 сентября.

В этой статье в том числе говорится о зарплате Сафонова. Россиянин зарабатывает в два раза меньше, чем Доннарумма (€849,5 тыс. в месяц), а также меньше костариканца Кейлора Наваса (€572,6 тыс.), который был вторым голкипером ПСЖ в прошлом сезоне.

Сафонов получил шанс дебютировать за ПСЖ сразу в Лиге чемпионов
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Матвей Сафонов

Из российских футболистов в чемпионате Франции у Сафонова самая высокая зарплата. Полузащитник «Монако» Александр Головин зарабатывает в месяц €300 тыс., хавбек «Гавра» Далер Кузяев — €80 тыс.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

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