L'Equipe назвала зарплату Сафонова в ПСЖ
Российский вратарь Матвей Сафонов зарабатывает в «Пари Сен-Жермен» в месяц €400 тыс. до вычета налогов, сообщает CulturePSG со ссылкой на L'Equipe.
Ведущая французская спортивная газета посвятила статью Сафонову в преддверии его предполагаемого дебюта в составе ПСЖ в среду в матче Лиги чемпионов. Основной голкипер французского клуба Джанлуиджи Доннарумма выбыл на неделю из-за травмы. На этой неделе у парижан два матча — с «Жироной» в Лиге чемпионов 18 сентября и с «Реймсом» в чемпионате Франции 21 сентября.
В этой статье в том числе говорится о зарплате Сафонова. Россиянин зарабатывает в два раза меньше, чем Доннарумма (€849,5 тыс. в месяц), а также меньше костариканца Кейлора Наваса (€572,6 тыс.), который был вторым голкипером ПСЖ в прошлом сезоне.
Из российских футболистов в чемпионате Франции у Сафонова самая высокая зарплата. Полузащитник «Монако» Александр Головин зарабатывает в месяц €300 тыс., хавбек «Гавра» Далер Кузяев — €80 тыс.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов