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L'Equipe назвала зарплаты Головина и Кузяева в чемпионате Франции

L'Equipe: Головин получает во Франции €300 тыс. в месяц, Кузяев — €80 тыс.
Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции остается Килиан Мбаппе с зарплатой €6 млн в месяц. Головин и Кузяев — вторые в своих клубах по доходам, они получают €300 тыс. и €80 тыс. соответственно
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин зарабатывает в месяц €300 тыс., футболист «Гавра» Далер Кузяев — €80 тыс., пишет «Чемпионат» со ссылкой на L'Equipe.

Оба россиянина считаются вторыми в своих клубах по уровню зарплаты. В «Монако» больше всех получает Виссам Бен-Йеддер (€650 тыс.), в «Гавре» — Мохамед Байо (€105 тыс.).

Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 с большим отрывом считается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (€6 млн), в топ-10 попали только его одноклубники.

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Александр Головин

В прошлом году L'Equipe называла тот же размер зарплаты Головина.

Головин в этом сезоне забил шесть голов и сделал пять передач за «Монако» в 25 матчах чемпионата и Кубка Франции. У Кузяева три гола и две передачи в 25 играх.

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Головин Далер Кузяев
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