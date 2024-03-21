L'Equipe назвала зарплаты Головина и Кузяева в чемпионате Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин зарабатывает в месяц €300 тыс., футболист «Гавра» Далер Кузяев — €80 тыс., пишет «Чемпионат» со ссылкой на L'Equipe.
Оба россиянина считаются вторыми в своих клубах по уровню зарплаты. В «Монако» больше всех получает Виссам Бен-Йеддер (€650 тыс.), в «Гавре» — Мохамед Байо (€105 тыс.).
Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 с большим отрывом считается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (€6 млн), в топ-10 попали только его одноклубники.
В прошлом году L'Equipe называла тот же размер зарплаты Головина.
Головин в этом сезоне забил шесть голов и сделал пять передач за «Монако» в 25 матчах чемпионата и Кубка Франции. У Кузяева три гола и две передачи в 25 играх.
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