Сафонов получил шанс дебютировать за ПСЖ сразу в Лиге чемпионов
Основной голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче чемпионата Франции с «Брестом» и пропустит следующую неделю, сообщила пресс-служба клуба.
ПСЖ 14 сентября победил на своем поле «Брест» со счетом 3:1. Итальянский голкипер после матча почувствовал дискомфорт в правом бедре.
На следующей неделе у парижан два матча — с «Жироной» в Лиге чемпионов 18 сентября и с «Реймсом» в чемпионате Франции 21 сентября.
В основном составе ПСЖ есть еще два вратаря — россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас.
Сафонов еще не провел ни одной игры за парижан, Тенас в прошлом сезоне отыграл шесть матчей в чемпионате.
Голкипер сборной России перешел в ПСЖ в июне за €20 млн.
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