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Спорт ,  
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Сафонов получил шанс дебютировать за ПСЖ сразу в Лиге чемпионов

Сафонов получил шанс дебютировать за ПСЖ после травмы Доннаруммы
Матвей Сафонов еще не провел ни одного официального матча за ПСЖ. В игре с «Брестом» получил травму его главный конкурент Доннарумма, который пропустит два матча на следующей неделе
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Основной голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче чемпионата Франции с «Брестом» и пропустит следующую неделю, сообщила пресс-служба клуба.

ПСЖ 14 сентября победил на своем поле «Брест» со счетом 3:1. Итальянский голкипер после матча почувствовал дискомфорт в правом бедре.

На следующей неделе у парижан два матча — с «Жироной» в Лиге чемпионов 18 сентября и с «Реймсом» в чемпионате Франции 21 сентября.

В основном составе ПСЖ есть еще два вратаря — россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас.

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Матвей Сафонов

Сафонов еще не провел ни одной игры за парижан, Тенас в прошлом сезоне отыграл шесть матчей в чемпионате.

Голкипер сборной России перешел в ПСЖ в июне за €20 млн.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов

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