Агент сообщил о состоянии Овечкина после досрочно завершенной тренировки
Российский нападающий Александр Овечкин, который досрочно покинул тренировку «Вашингтон Кэпиталз», избежал серьезной травмы. Об этом «Матч ТВ» рассказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.
«У Саши все нормально. Все хорошо, рабочий момент. До сезона еще далеко — три недели. Все нормально», — сказал Чистяков.
Овечкин накануне завершил тренировку всего через несколько минут после ее начала. Россиянин успел размяться и сделать растяжку, но во время упражнений на льду внезапно остановился, поморщился от дискомфорта и поехал на скамейку запасных, после чего ушел в раздевалку и не вернулся.
Овечкин, которому во вторник исполнилось 39 лет, приступил к тренировкам с «Вашингтоном» 6 сентября.
Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.
Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
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