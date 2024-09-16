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Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за повреждения

The Hockey News: Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы
На тренировке «Вашингтона» в понедельник Овечкин успел сделать разминку и растяжку, после чего почти сразу ушел в раздевалку, почувствовав дискомфорт
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий Александр Овечкин завершил тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» всего через несколько минут после начала и покинул лед, сообщает The Hockey News.

Россиянин успел размяться и сделать растяжку, но во время упражнений на льду внезапно остановился, поморщился от дискомфорта и поехал на скамейку запасных, после чего ушел в раздевалку и не вернулся.

Причины ухода Овечкина клубом не назывались. Во вторник у команды снова запланирована тренировка на льду.

Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ
Спорт
Фото:«Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин, которому во вторник исполнится 39 лет, приступил к тренировкам с «Вашингтоном» 6 сентября.

Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.

Россиянину осталось 42 гола до установления нового рекорда НХЛ по голам.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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