Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за повреждения
Российский нападающий Александр Овечкин завершил тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» всего через несколько минут после начала и покинул лед, сообщает The Hockey News.
Россиянин успел размяться и сделать растяжку, но во время упражнений на льду внезапно остановился, поморщился от дискомфорта и поехал на скамейку запасных, после чего ушел в раздевалку и не вернулся.
Причины ухода Овечкина клубом не назывались. Во вторник у команды снова запланирована тренировка на льду.
Овечкин, которому во вторник исполнится 39 лет, приступил к тренировкам с «Вашингтоном» 6 сентября.
Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.
Россиянину осталось 42 гола до установления нового рекорда НХЛ по голам.
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