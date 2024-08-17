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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Захарова назвала удручающей «новую инклюзивность» на Олимпиаде

Захарова назвала удручающими попытки Баха привнести в ОИ «новую инклюзивность»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Официальный представитель МИД заявила, что глава МОК Томас Бах использовал служебное положение для «продвижения неолиберальных подходов к инклюзивности», а не для развития мирового спорта
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах использовал служебное положение для продвижения неолиберальных подходов к инклюзивности. Комментарий Захаровой размещен на сайте МИД.

«Достойно сожаления, что президент МОК использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности», — заявила Захарова.

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Такое заявление она сделала на фоне скандала на Олимпиаде в Париже с двумя боксершами, которые ранее провалили гендерный тест, но МОК допустил их на Игры.

Захарова считает, что свои сомнительные решения по допуску этих спортсменок на олимпийский турнир Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и ложью в адрес Международной ассоциации бокса (IBA).

Официальный представитель МИД также назвала удручающими «попытки Баха привнести в Игры «новую инклюзивность» в угоду западным неолиберальным элитам».

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Алжирка Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня были дисквалифицированы IBA в прошлом году на чемпионате мира. Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY. МОК допустил обеих спортсменок на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.

В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными, а в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Хелиф после завершения Олимпиады подала иск в связи с разжиганием ненависти в интернете, фигурантами которого в том числе стали писательница Джоан Роулинг, бизнесмен Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп.

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Иван Витченко Иван Витченко
Мария Захарова Томас Бах Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 бокс гендерный тест Иман Хелиф Линь Юйтин
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