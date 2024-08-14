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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф подала иск против Маска и Роулинг
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам адвоката девушки, его подзащитная столкнулась с «актами тяжкого киберпреследования»
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Petter Arvidson / Global look press)

Писательница Джоан Роулинг и бизнесмен Илон Маск стали фигурантами уголовного иска против соцсети X со стороны олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф, Об этом Variety сообщил адвокат девушки Набиль Буди.

По словам адвоката девушки, его подзащитная столкнулась с «актами тяжкого киберпреследования». Жалоба подана в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в Интернете при прокуратуре Парижа. Издание уточняет, хотя в жалобе упоминаются конкретные имена, после расследования к делу могут быть привлечены все, кого обвинение посчитает нужным.

Буди добавил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп тоже станет фигурантом расследования. «Трамп написал сообщение, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования», — добавил он.

Какие именно сообщения в X стали предметом разбирательства, не сообщается. Однако во время Олимпиады Роулинг описала один из боев Хелиф, как «зрелище, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике». Маск же поддержал мнение американской пловчихи Райли Гейнс о том, что выступление Хелиф в женской части олимпийского турнира по боксу непозволительно. «Мужчинам не место в женском спорте. Давайте сделаем это трендом», — написал Гейнс на своей странице в социальных сетях, добавив хештег с поддержкой Анджелы Карини. «Абсолютно», — написал Маск.

Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, назвала победу на Играх ответом на яростную кампанию против нее. Девушка завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Алжирская спортсменка была одной из дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, объясняя позицию организации, подчеркнул, что гендерный тест Хелиф не был законным. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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