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Мирра Андреева в 17 лет выиграла первый турнир WTA в карьере

Мирра Андреева победила Аванесян в финале первого турнира WTA в карьере
В финале турнира в Яссах Андреева обыграла Элину Аванесян
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева в 17 лет выиграла турнир в румынских Яссах, одержав первую победу на уровне WTA в карьере.

В финале, который начался позже на несколько часов из-за погоды, Андреева победила соотечественницу Элину Аванесян со счетом 5:7, 7:5, 4:0. По ходу второго сета матч прерывался, а в третьем сете Аванесян отказалась от продолжения борьбы.

Андреева выиграла первый матч в WTA только в прошлом году, а в этом сезоне дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она занимает 32-е место в рейтинге WTA и поднимется в топ-30.

Аванесян — 76-я в рейтинге, для нее финал в Яссах также был первым в карьере. В июне заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщал, что теннисистка сменит спортивное гражданство на армянское.

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Андреева примет участие в олимпийском теннисном турнире в Париже, который пройдет с 27 июля по 4 августа. Андреева сыграет во всех трех разрядах — в одиночном, в женском парном с Дианой Шнайдер и миксте с Даниилом Медведевым.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева Элина Аванесян WTA
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