Мирра Андреева победила пятую ракетку мира на крупном турнире в США
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
В третьем круге 17-летняя россиянка победила итальянку Джасмин Паолини, пятую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Андреевой будет полька Ига Свёнтек, первый номер рейтинга WTA.
Андреева занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге. В 1/4 финала на турнирах WTA россиянка сыграет шестой раз в карьере. Ранее в этом году она уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос», а также выиграла первый титул WTA в карьере в румынских Яссах.
На Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер уступили в финале парного разряда Паолини и Саре Эррани. Паолини в этом сезоне также дошла до финала Уимблдона.
Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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