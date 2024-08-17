Мирра Андреева победила пятую ракетку мира Паолини на турнире в Цинциннати

Мирра Андреева победила пятую ракетку мира на крупном турнире в США

Российская теннисистка в третьем круге в Цинциннати победила итальянку Джасмин Паолини, финалистку «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Следующей соперницей 17-летней Андреевой будет полька Ига Свёнтек, лидер рейтинга WTA

Мирра Андреева (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В третьем круге 17-летняя россиянка победила итальянку Джасмин Паолини, пятую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Андреевой будет полька Ига Свёнтек, первый номер рейтинга WTA.

Андреева занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге. В 1/4 финала на турнирах WTA россиянка сыграет шестой раз в карьере. Ранее в этом году она уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос», а также выиграла первый титул WTA в карьере в румынских Яссах.

На Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер уступили в финале парного разряда Паолини и Саре Эррани. Паолини в этом сезоне также дошла до финала Уимблдона.

Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.