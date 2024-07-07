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Российский чемпион НХЛ назвал раздутым скандал с пьяной девушкой в номере

Хоккеист Ничушкин назвал раздутым скандал с пьяной девушкой в его номере
Ничушкин не доиграл плей-офф в 2023 году из-за травмы плеча. По его словам, он тогда эмоционально «уже не выдерживал» и перед отъездом на очередной укол «посидел с друзьями», но его не отстраняли из-за пьяной женщины в номере
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: Larry MacDougal / Imago / Global Look Press)

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил, что скандал с обнаруженной в его гостиничном номере пьяной девушкой в 2023 году не имеет к нему никакого отношения, но ему следовало сразу все объяснить. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В апреле 2023-го Ничушкин покинул расположение команды по ходу плей-офф с «Сиэтл Кракен». В команде говорили, что это произошло по личным причинам. Позднее Denver Post сообщила, что россиянина отстранили из-за найденной в его номере пьяной и агрессивной девушки. Агент Ничушкина Марк Гандлер говорил, что хоккеист не причастен к данному инциденту.

Ничушкин рассказал, что тот сезон был для команды «максимально тяжелым» из-за травм, а к плей-офф у него обострились травма плеча и проблемы со сном. Плечо решили не оперировать и он играл на уколах, очередную инъекцию было решено сделать по ходу серии с «Сиэтлом».

«Так получилось, что у меня друзья были в городе, я знал, что этот раунд (плей-офф) уже точно не буду играть, потому что после укола нужно какое-то время покоя, иначе он не подействует. А уже когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это все на психику очень сильно давит, я где-то эмоционально уже не выдерживал», — сказал Ничушкин.

По его словам, он принял не самое хорошее решение «посидеть с друзьями». «Получилось так, что утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И вот эта ситуация с девушкой никакого отношения ко мне не имеет», — отметил хоккеист, не объяснив, откуда в его номере появилась эта женщина.

Ничушкин добавил, что «в итоге все раздули», а клуб тоже советовал ему никак не комментировать ситуацию. Также, по его словам, если бы «Колорадо» вышел в следующий раунд, он смог бы помочь команде.

В январе Ничушкин попал в программу помощи НХЛ, которая оказывает хоккеистам поддержку в том числе в борьбе с психическими проблемами и зависимостями. Причины включения в нее Ничушкина не назывались. В феврале россиянин возобновил тренировки, в марте стал играть и в плей-офф лидировал в гонке снайперов, но в мае снова был отстранен и переведен на третий уровень программы помощи.

Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли писали, что Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества, но официально это не подтверждалось.

Ничушкин — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли 2022 года с «Колорадо».

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Теги
Анна Сатдинова
НХЛ россияне в НХЛ Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш
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