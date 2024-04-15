Макрон допустил перенос церемонии открытия Олимпиады на «Стад де Франс»
Церемония открытия Олимпиады в Париже может быть перенесена на «Стад де Франс» в случае террористической угрозы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, которого цитирует BFM.
Сам Макрон выступает за проведение церемонии на реке Сене, что позволит «показать самое красивое лицо Франции».
При этом президент Франции признал, что есть «план B и план С» по проведению церемонии, которая может быть «ограничена Трокадеро» (дворец и площадь через реку от Эйфелевой башни) или даже стадионом «Стад де Франс».
Церемония открытия Игр 26 июля планируется не в традиционном формате на главном стадионе, а в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок, в том числе 94 со спортсменами. С берега за церемонией смогут наблюдать более 300 тыс. зрителей.
В марте МОК сообщил, что российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, смогут присутствовать на церемонии открытия, но в параде спортсменов участвовать не смогут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти ограничения «не красят МОК».
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