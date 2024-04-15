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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Макрон допустил перенос церемонии открытия Олимпиады на «Стад де Франс»

Макрон: открытие Олимпиады могут перенести на «Стад де Франс» в случае угрозы
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемония открытия Олимпиады планируется в формате парада по Сене. Президент Франции заявил, что ради безопасности церемонию могут ограничить районом у Эйфелевой башни или вообще перенести на стадион
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Церемония открытия Олимпиады в Париже может быть перенесена на «Стад де Франс» в случае террористической угрозы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, которого цитирует BFM.

Сам Макрон выступает за проведение церемонии на реке Сене, что позволит «показать самое красивое лицо Франции».

При этом президент Франции признал, что есть «план B и план С» по проведению церемонии, которая может быть «ограничена Трокадеро» (дворец и площадь через реку от Эйфелевой башни) или даже стадионом «Стад де Франс».

Церемония открытия Игр 26 июля планируется не в традиционном формате на главном стадионе, а в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок, в том числе 94 со спортсменами. С берега за церемонией смогут наблюдать более 300 тыс. зрителей.

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В марте МОК сообщил, что российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, смогут присутствовать на церемонии открытия, но в параде спортсменов участвовать не смогут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти ограничения «не красят МОК».

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Эмманюэль Макрон Париж
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