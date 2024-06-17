Relevo: окружению Роналду запретили жить с ним в одном отеле на Евро-2024

Relevo узнало о запрете для окружения Роналду жить в том же отеле на Евро

Запрет касается как друзей, так и агента Роналду. В сборной Португалии решили, что так 39-летнему футболисту будет легче настраиваться на матчи Евро

Криштиану Роналду (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Друзьям и агенту Криштиану Роналду запретили селиться в один отель с капитаном сборной Португалии, чтобы он лучше концентрировался на предстоящих матчах чемпионата Европы, пишет Relevo.

Португальцы 18 июня проведут первый матч на турнире против Чехии в Лейпциге.

Друзья Роналду и раньше ездили с ним на матчи, когда он выступал за мадридский «Реал», но обычно жили в других отелях.

Ранее в Германии болельщики пытались прорваться в отель, где живет сборная Португалии, а на тренировке команды 15 июня фанаты выбежали на газон, чтобы сделать фотографию с Роналду.

Роналду провел 207 матчей за сборную Португалии и забил 130 голов, а в июне побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне (1226).

Сборная Португалии победила на чемпионате Европы 2016 года и еще четыре раза попадала в призеры.