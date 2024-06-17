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Евро-2024 ,  
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Relevo узнало о запрете для окружения Роналду жить в том же отеле на Евро

Relevo: окружению Роналду запретили жить с ним в одном отеле на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Запрет касается как друзей, так и агента Роналду. В сборной Португалии решили, что так 39-летнему футболисту будет легче настраиваться на матчи Евро
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Друзьям и агенту Криштиану Роналду запретили селиться в один отель с капитаном сборной Португалии, чтобы он лучше концентрировался на предстоящих матчах чемпионата Европы, пишет Relevo.

Португальцы 18 июня проведут первый матч на турнире против Чехии в Лейпциге.

Друзья Роналду и раньше ездили с ним на матчи, когда он выступал за мадридский «Реал», но обычно жили в других отелях.

Ранее в Германии болельщики пытались прорваться в отель, где живет сборная Португалии, а на тренировке команды 15 июня фанаты выбежали на газон, чтобы сделать фотографию с Роналду.

Двух человек задержали при попытке прорваться в отель к Роналду
Спорт
Криштиану Роналду

Роналду провел 207 матчей за сборную Португалии и забил 130 голов, а в июне побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне (1226).

Сборная Португалии победила на чемпионате Европы 2016 года и еще четыре раза попадала в призеры.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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