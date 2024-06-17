Relevo узнало о запрете для окружения Роналду жить в том же отеле на Евро
Друзьям и агенту Криштиану Роналду запретили селиться в один отель с капитаном сборной Португалии, чтобы он лучше концентрировался на предстоящих матчах чемпионата Европы, пишет Relevo.
Португальцы 18 июня проведут первый матч на турнире против Чехии в Лейпциге.
Друзья Роналду и раньше ездили с ним на матчи, когда он выступал за мадридский «Реал», но обычно жили в других отелях.
Ранее в Германии болельщики пытались прорваться в отель, где живет сборная Португалии, а на тренировке команды 15 июня фанаты выбежали на газон, чтобы сделать фотографию с Роналду.
Роналду провел 207 матчей за сборную Португалии и забил 130 голов, а в июне побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне (1226).
Сборная Португалии победила на чемпионате Европы 2016 года и еще четыре раза попадала в призеры.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде