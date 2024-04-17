Бутман: главное, что вместо гимна России на Олимпиаде будет не собачий вальс

Бутман оценил замену гимна на ОИ фразой «главное, что не собачий вальс»

МОК ранее представил специально созданный гимн без слов на случай победы россиян в нейтральном статусе на Играх в Париже. Игорь Бутман считает выбор музыки не важным, поскольку спортсмены точно услышат гимн в России

Игорь Бутман (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Народный артист России саксофонист Игорь Бутман заявил ТАСС, что не обращал бы внимания на решение МОК о том, какая именно музыка заменит гимн России на Олимпиаде в Париже в случае победы российского спортсмена в нейтральном статусе.

19 марта МОК сообщил, что в случае победы спортсмена в нейтральном статусе будет звучать специально созданный для этих Игр гимн без слов. На Олимпиадах в Токио и Пекине в случае побед россиян, выступавших как «команда Олимпийского комитета России», звучал фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — неважно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — сказал Бутман.

Ранее в МОК заявляли, что на Играх смогут выступить не более 55 россиян. Им можно будет посетить церемонию открытия Игр, но в параде атлетов они участвовать не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что такие ограничения «не красят МОК».

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Бутман является болельщиком московского ЦСКА и играет в любительский хоккей, в том числе в Медиалиге.