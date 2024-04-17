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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бутман оценил замену гимна на ОИ фразой «главное, что не собачий вальс»

Бутман: главное, что вместо гимна России на Олимпиаде будет не собачий вальс
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК ранее представил специально созданный гимн без слов на случай победы россиян в нейтральном статусе на Играх в Париже. Игорь Бутман считает выбор музыки не важным, поскольку спортсмены точно услышат гимн в России
Игорь Бутман
Игорь Бутман (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Народный артист России саксофонист Игорь Бутман заявил ТАСС, что не обращал бы внимания на решение МОК о том, какая именно музыка заменит гимн России на Олимпиаде в Париже в случае победы российского спортсмена в нейтральном статусе.

19 марта МОК сообщил, что в случае победы спортсмена в нейтральном статусе будет звучать специально созданный для этих Игр гимн без слов. На Олимпиадах в Токио и Пекине в случае побед россиян, выступавших как «команда Олимпийского комитета России», звучал фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — неважно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — сказал Бутман.

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Спорт
Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

Ранее в МОК заявляли, что на Играх смогут выступить не более 55 россиян. Им можно будет посетить церемонию открытия Игр, но в параде атлетов они участвовать не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что такие ограничения «не красят МОК».

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Бутман является болельщиком московского ЦСКА и играет в любительский хоккей, в том числе в Медиалиге.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Игорь Бутман МОК
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