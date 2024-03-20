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В Кремле заявили, что новые ограничения для россиян «не красят МОК»

Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли новые запреты МОК для россиян
МОК не разрешил россиянам принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а всего на Игры попадут не более 55 россиян. Дмитрий Песков назвал это ущемлением интересов спортсменов
Фото: Bongarts / Getty Images
Фото: Bongarts / Getty Images

В Кремле негативно восприняли заявления МОК об ограничениях для российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОК накануне сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 человек, при этом они не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия. Для повторной проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

На вопрос об отношении к новым ограничениям МОК Песков ответил: «Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это не красит МОК».

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Фото:Global Look Press

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле обратили внимание на слова директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода об отсутствии требований осудить российскую военную операцию для допуска к Играм.

«Это, скорее, позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — добавил Песков.

Ранее в Олимпийском комитете России заявляли, что согласие даже с текущими критериями допуска может привести к нарушению российского законодательства. При этом ОКР и Минспорт в марте выступили против бойкота Игр.

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Анна Сатдинова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Дмитрий Песков
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