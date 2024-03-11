Хоккеистка «Чисто Питера» объяснила грубую игру Ротенберга в Медиалиге

Ротенберг в матче Медиалиги агрессивно играл против соперников и бросил клюшку в штрафном боксе. Хоккеистка «Чисто Питера» заявила, что его спровоцировали соперники, которые не поняли, с кем играют, и действовали слишком жестко

Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Причиной вспышек гнева главного тренера СКА Романа Ротенберга, который выступил в Медиалиге за команду «Чисто Питер», стала агрессивная игра соперников, которые неправильно поняли концепцию турнира. Об этом «Чемпионату» заявила хоккеистка команды, четырехкратная чемпионка России в составе «Торнадо» Зоя Полунина.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Ротенберга удаляют за удар соперника, а потом он на скамейке штрафников со всей силы бросает клюшку в борт и она отлетает в сидящую рядом девушку. «Чисто Питер» играл с «Титаном» и уступил со счетом 1:7. Ротенберг не реализовал буллит и не забил ни одного гола.

По словам Полуниной, в «Титане» собрались игроки 20-27 лет, из них девять человек с профессиональным прошлым, которые «постоянно шли в жесткие стыки и не всегда читали обстановку, с кем они на льду». Известным среди них, по ее мнению, был только Джокер из «Фабрики звезд», который стоял за бортом.

«Конечно, наши хоккеисты, когда увидели такое отношение, сразу завелись. Я очень хорошо понимаю Романа Ротенберга, которому с ходу прилетело по лицу. Поэтому он начал действовать жестко в ответ. Спасибо ему и другим нашим игрокам, что не дали меня в обиду», — сказала Полунина.

Хоккеистка добавила, что матчи с такими командами могут «убить мотивацию, да и идею самой лиги».

Хоккейный турнир Медиалиги с участием восьми команд стартовал в конце февраля. Участники проведут круговой турнир, по итогам которого определятся участники «финала четырех».

За «Чисто Питер» заявлены, в частности, председатель правления «Зенита» Александр Медведев и несколько бывших футболистов, в том числе Андрей Аршавин и Павел Погребняк, бывшие хоккеисты Максим Сушинский и Максим Рыбин, музыкант Игорь Бутман. В команде есть еще одна женщина — Елена Белова, жена хоккеиста Антона Белова.

В составе «Титана» женщин нет, за команду среди прочих заявлены бывшие игроки КХЛ Никита Филатов и Никита Двуреченский.