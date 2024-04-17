Боец UFC Царукян назвал свой гонорар за бой против Оливейры
Призовые бойца UFC Армана Царукяна за бой против Чарльза Оливейры, который состоялся в прошлые выходные, превысили $300 тыс., сообщил Царукян в интервью «РБК Спорт».
Портал Give me Sport и другие медиа писали, что боец заработал за поединок $164 тыс. Однако Царукян заявил, что это неправда. «Почти вдвое больше», — сказал боец.
По его словам, в интернете много ложной информации о заработках. «Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте — досрочно завершил бой, не досрочно», — добавил Царукян.
Во вторник россиянин армянского происхождения Арман Царукян поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Это произошло после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.
В интервью «РБК Спорт» Царукян заявил, что свой следующий бой он проведет против победителя пары Махачев — Дастин Порье.
На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники