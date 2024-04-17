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Эксклюзив

Боец UFC Царукян назвал свой гонорар за бой против Оливейры

Арман Царукян заработал больше $300 тыс. за бой против Оливейры в UFC
Царукян заявил, что о его гонорарах «никто правду не пишет». А бой против Оливейры стал для него не самым прибыльным
Арман Царукян и Чарльз Оливейра
Арман Царукян и Чарльз Оливейра

Призовые бойца UFC Армана Царукяна за бой против Чарльза Оливейры, который состоялся в прошлые выходные, превысили $300 тыс., сообщил Царукян в интервью «РБК Спорт».

Портал Give me Sport и другие медиа писали, что боец заработал за поединок $164 тыс. Однако Царукян заявил, что это неправда. «Почти вдвое больше», — сказал боец.

По его словам, в интернете много ложной информации о заработках. «Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте — досрочно завершил бой, не досрочно», — добавил Царукян.

Во вторник россиянин армянского происхождения Арман Царукян поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Это произошло после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

В интервью «РБК Спорт» Царукян заявил, что свой следующий бой он проведет против победителя пары Махачев — Дастин Порье.

На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах.

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Арман Царукян UFC гонорар
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