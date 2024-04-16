Россиянин Царукян стал первым номером рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе

Царукян стал первым номером рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе

Россиянин, который победил на турнире UFC 300 бразильца Чарльза Оливейру, поднялся с четвертого места на первое. Чемпионом UFC в легком весе является другой россиянин — Ислам Махачев

Арман Царукян и Чарльз Оливейра (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Россиянин Арман Царукян поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Царукян в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей бразильца Чарльза Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе.

До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, бразилец — первое. Оливейра опустился на вторую строчку.

Царукян благодаря своей победе получил право на титульный поединок против Махачева. На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в ММА.

Экс-чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй, который нокаутировал соотечественника Джастина Гэтжи в поединке за символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), дебютировал в рейтинге лучших бойцов легкого веса на девятой строчке. А в рейтинге лучших вне зависимости от весовых категорий Холлоуэй поднялся сразу на шесть строчек — на восьмое место. Лидером в этом рейтинге также является Махачев.