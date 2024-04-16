Царукян стал первым номером рейтинга лучших бойцов UFC в легком весе
Россиянин Арман Царукян поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.
Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.
Царукян в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей бразильца Чарльза Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе.
До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, бразилец — первое. Оливейра опустился на вторую строчку.
Царукян благодаря своей победе получил право на титульный поединок против Махачева. На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в ММА.
Экс-чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй, который нокаутировал соотечественника Джастина Гэтжи в поединке за символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), дебютировал в рейтинге лучших бойцов легкого веса на девятой строчке. А в рейтинге лучших вне зависимости от весовых категорий Холлоуэй поднялся сразу на шесть строчек — на восьмое место. Лидером в этом рейтинге также является Махачев.
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