Царукян победил Оливейру и получил право на чемпионский бой UFC с Махачевым

Царукян победил Оливейру и получил право на бой с чемпионом UFC Махачевым

Российский боец одержал победу над бывшим чемпионом UFC в легком весе на юбилейном турнире промоушена. До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, бразилец — первое

Арман Царукян (слева) (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Российский боец Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300, который проходит в Парадайзе (штат Невада).

На первых секундах встречи Царукян старался занять центр клетки, но инициативу забрал Оливейра, подбив ногу соперника во время хай-кика, после чего занял выгодную позицию. Еще через некоторое время бразилец попытался совершить гильотину, но Царукян отбился и сам пошел вперед, нанося удары локтями по сопернику. В целом, первый раунд прошел в равной борьбе.

Во втором раунде Оливейра вновь первым начал атаковать в стойке, а Царукян отвечать ударами коленом в корпус. Затем россиянин сумел перенести соперника в партер, где полностью захватил преимущество над бразильцем, оставив раунд за собой.

В третьей части поединка Оливейра по традиции с первых секунд пошел вперед, но сделать особо ничего не смог. Ближе к концу раунда Царукян провел тейкдаун и занял выгодную позицию против бразильца, нанося тому удары коленями в корпус. Третий раунд также остался за Царукяном.

В итоге победителем был признан Царукян раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Глава UFC Дэйна Уайт ранее говорил, что победитель этого поединка проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Сам Махачев сообщал, что его следующим соперником будет Дастин Порье, а поединок должен пройти в июне.

На счету 27-летнего Царукяна теперь 22 победа и три поражения в ММА. У 34-летнего Оливейры, экс-чемпиона UFC в легком весе, 34 победы, 10 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

До этого поединка Царукян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, Оливейра — первое.

В главном бою UFC 300 сразятся чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл.