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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду

Поздняков: в критериях допуска на ОИ есть условие осуждения военной операции
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава ОКР считает, что условие МОК, касающееся поддержки военной операции на Украине, уже четко прописано в критериях допуска на Игры. В МОК ранее говорили, что не предъявляют такого требования
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит российских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже без осуждения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Поздняков привел один из пунктов решения декабрьского исполкома МОК, где говорится, что спортсмены, которые активно поддерживают спецоперацию, не будут допущены на Игры.

«Можно в этой связи задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечет за собой запрет на участие?» — написал Поздняков.

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Он задался вопросом, требуется ли от желающих принять участие в Играх спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении военной операции, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки. «Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим», — добавил глава ОКР.

Поздняков уверен, что любой «нейтрализованный» спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки военной операции. «Это факт, который сомнений вызывать не может. Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет. Иллюзий здесь нет никаких», — заключил президент ОКР.

8 декабря МОК сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.

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Накануне Поздняков заявил, что МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине. В МОК 15 марта заявили, что не собираются менять условия допуска россиян на Игры, а реализацию условий допуска исполком обсудит на своем заседании на следующей неделе (19–21 марта).

МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении военной операции для допуска к Играм. В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Станислав Поздняков МОК Международный олимпийский комитет Олимпийский комитет России
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