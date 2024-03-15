Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит российских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже без осуждения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Поздняков привел один из пунктов решения декабрьского исполкома МОК, где говорится, что спортсмены, которые активно поддерживают спецоперацию, не будут допущены на Игры.
«Можно в этой связи задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечет за собой запрет на участие?» — написал Поздняков.
Он задался вопросом, требуется ли от желающих принять участие в Играх спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении военной операции, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки. «Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим», — добавил глава ОКР.
Поздняков уверен, что любой «нейтрализованный» спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки военной операции. «Это факт, который сомнений вызывать не может. Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет. Иллюзий здесь нет никаких», — заключил президент ОКР.
8 декабря МОК сообщил о допуске россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связи с силовыми ведомствами.
Накануне Поздняков заявил, что МОК может потребовать для допуска россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе осудить специальную военную операцию на Украине. В МОК 15 марта заявили, что не собираются менять условия допуска россиян на Игры, а реализацию условий допуска исполком обсудит на своем заседании на следующей неделе (19–21 марта).
МОК ранее прямо не предъявлял требований об осуждении военной операции для допуска к Играм. В феврале ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» МОК «может привести к нарушению российского законодательства».
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