Трехкратная чемпионка Игр Брусникина вошла в техком World Aquatics
Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина была избрана в состав технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Об этом сообщается на сайте организации.
Брусникина включена в состав технического комитета по синхронному плаванию. На этом посту она заменит семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, которая в январе возглавила сборную России.
В технический комитет World Aquatics по водному поло также вошла бронзовый призер Игр Светлана Древаль.
На текущий момент еще три россиянина занимают свои должности в World Aquatics: Евгений Коротышкин (плавание), Глеб Гальперин (прыжки в воду), Дмитрий Саутин (хайдайвинг).
Ранее World Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Ограничения для взрослых турниров не изменились — спортсмены должны получить нейтральный статус.
World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — возможность выступать получили ватерполисты.
