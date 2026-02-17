Трехкратная чемпионка Игр Брусникина вошла в техком World Aquatics

Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию. В технический комитет по водному поло была избрана Светлана Древаль

Ольга Брусникина (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина была избрана в состав технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Об этом сообщается на сайте организации.

Брусникина включена в состав технического комитета по синхронному плаванию. На этом посту она заменит семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, которая в январе возглавила сборную России.

В технический комитет World Aquatics по водному поло также вошла бронзовый призер Игр Светлана Древаль.

На текущий момент еще три россиянина занимают свои должности в World Aquatics: Евгений Коротышкин (плавание), Глеб Гальперин (прыжки в воду), Дмитрий Саутин (хайдайвинг).

Ранее World Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Ограничения для взрослых турниров не изменились — спортсмены должны получить нейтральный статус.

World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — возможность выступать получили ватерполисты.