Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,18 x 3,45 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,3 x 5,2 2 1,43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,15 x 3,75 2 2,24 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7,5 x 5,1 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,6 x 3,35 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,9 x 3,9 2 1,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,5 x 3,95 2 1,73 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Трехкратная чемпионка Игр Брусникина вошла в техком World Aquatics

Ольга Брусникина избрана в состав технического комитета World Aquatics
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics по синхронному плаванию. В технический комитет по водному поло была избрана Светлана Древаль
Ольга Брусникина
Ольга Брусникина (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина была избрана в состав технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Об этом сообщается на сайте организации.

Брусникина включена в состав технического комитета по синхронному плаванию. На этом посту она заменит семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, которая в январе возглавила сборную России.

В технический комитет World Aquatics по водному поло также вошла бронзовый призер Игр Светлана Древаль.

На текущий момент еще три россиянина занимают свои должности в World Aquatics: Евгений Коротышкин (плавание), Глеб Гальперин (прыжки в воду), Дмитрий Саутин (хайдайвинг).

Ранее World Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Ограничения для взрослых турниров не изменились — спортсмены должны получить нейтральный статус.

World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — возможность выступать получили ватерполисты.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
