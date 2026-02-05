 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

World Aquatics допустила российских юниоров на турниры с флагом и гимном

World Aquatics допустила российских юниоров на турниры с флагом и гимном страны
Ранее European Aquatics также допустила участие российских юниоров в международных соревнованиях с национальной символикой
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских юниоров к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Ограничения для взрослых турниров не изменились — спортсмены должны получить нейтральный статус.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщила о допуске россиян на юношеские и юниорские соревнования в индивидуальных и командных видах спорта под национальным флагом.

World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — возможность выступать получили ватерполисты.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

