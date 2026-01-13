Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России

В сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина сменила на посту главного тренера Татьяну Покровскую, руководившую командой с 1997 года

Светлана Ромашина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина утверждена в должности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Решение о назначении 36-летней спортсменки было принято Министерством спорта. В этой должности Ромашина сменила Татьяну Покровскую, руководившую сборной с 1997 года. Сама Покровская продолжит работу в качестве советника председателя ФВВСР.

«Желаем сборной сохранить и приумножить победные традиции с новым главным тренером», — говорится в заявлении Федерации.

Ромашина является самой титулованной синхронисткой в истории этого вида спорта. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — чемпионкой Европы.