Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России
Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина утверждена в должности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Решение о назначении 36-летней спортсменки было принято Министерством спорта. В этой должности Ромашина сменила Татьяну Покровскую, руководившую сборной с 1997 года. Сама Покровская продолжит работу в качестве советника председателя ФВВСР.
«Желаем сборной сохранить и приумножить победные традиции с новым главным тренером», — говорится в заявлении Федерации.
Ромашина является самой титулованной синхронисткой в истории этого вида спорта. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз — чемпионкой Европы.
