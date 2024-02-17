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Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Журналист Marca де Мун: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», нет пути назад
Рамон Альварес де Мун заявил, что форвард ПСЖ уже поставил свою подпись под соглашением с мадридским клубом и «нет пути назад»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Marca Рамон Альварес де Мун.

«Мбаппе подписал контракт с «Реалом» Это уже дело прошлого. Нет пути назад», — написал журналист.

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Килиан Мбаппе

RMC Sport и L'Equipe 15 февраля сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.

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Футбол ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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