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Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона

RMC Sport: Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
Лидер сборной Франции уже сообщил об этом решении руководству клуба. Его контракт действует до конца сезона с опцией продления, от которого Мбаппе ранее отказался
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом, сообщают RMC Sport и L'Equipe.

Футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что условия ухода Мбаппе еще будут обсуждаться.

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Спорт
Килиан Мбаппе

Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол.

Уход Мбаппе из ПСЖ и возможность его выступления за мадридский «Реал» обсуждается не первый год.

В 2022 году футболист продлил контракт с парижанами, но уже через год стало известно, что он собирается играть во Франции только один сезон.

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После этого Мбаппе пропустил несколько тренировок с командой и первый тур чемпионата. ESPN писал, что отстранением от тренировок и игр ПСЖ пытался заставить игрока продлить соглашение или уйти до конца летнего трансферного окна.

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