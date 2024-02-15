Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом, сообщают RMC Sport и L'Equipe.
Футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.
Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что условия ухода Мбаппе еще будут обсуждаться.
Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол.
Уход Мбаппе из ПСЖ и возможность его выступления за мадридский «Реал» обсуждается не первый год.
В 2022 году футболист продлил контракт с парижанами, но уже через год стало известно, что он собирается играть во Франции только один сезон.
После этого Мбаппе пропустил несколько тренировок с командой и первый тур чемпионата. ESPN писал, что отстранением от тренировок и игр ПСЖ пытался заставить игрока продлить соглашение или уйти до конца летнего трансферного окна.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета