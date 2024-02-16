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L'Equipe узнала, кого ПСЖ хочет купить на замену Мбаппе

L'Equipe: ПСЖ хочет купить Осимхена на замену Мбаппе, Салах среди кандидатов
Уход Килиана Мбаппе высвободит для ПСЖ около €200 млн в год, которые клуб планирует потратить для усиления состава во всех линиях. Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — приоритетный вариант замены Мбаппе
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является главным кандидатом на замену Килиану Мбаппе в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщают L'Equipe и The Athletic.

Накануне стало известно, что Мбаппе объявил руководству ПСЖ о том, что не будет подписывать новый контракт и покинет клуб летом как свободный агент. Ожидается, что форварда сборной Франции перейдет в мадридский «Реал».

L'Equipe отмечает, что уход Мбаппе высвободит для ПСЖ около €200 млн в год, которые клуб планирует потратить для усиления состава во всех линиях, кроме вратарской. Среди кандидатов на переход во французский клуб также присутствуют Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария») и Рафаэль Леау («Милан»).

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Килиан Мбаппе

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне он провел 30 матчей, в которых забил 31 гол. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.

В составе ПСЖ он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны. Со сборной Франции форвард выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебро в 2022-м.

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