Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мира

Российская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко в четвертом круге Australian Open. 17-летняя Андреева уже четыре раза играла против Соболенко и трижды уступила

Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после выхода в четвертый круг Australian Open пошутила, что уже устала играть против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

17-летняя Андреева, 15-й номер рейтинга WTA, в третьем круге победила польку Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2) и теперь встретится с Соболенко.

«Честно говоря, я так устала играть против нее. Я играла с ней уже четыре или пять раз. Так что, да, это много. Что могу сказать? Вот мы снова здесь. Я знаю, что это будет интересный матч, и, конечно, сделаю все возможное для победы. Я выложусь по полной. Думаю, что матч будет интересно посмотреть», — цитирует Андрееву TennisUptoDate.

Последний раз они встречались в начале января, когда Соболенко победила россиянку в полуфинале турнира в Брисбене. Счет в личных встреча у них 3:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.