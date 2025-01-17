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Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мира

Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мира Соболенко
Российская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко в четвертом круге Australian Open. 17-летняя Андреева уже четыре раза играла против Соболенко и трижды уступила
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после выхода в четвертый круг Australian Open пошутила, что уже устала играть против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

17-летняя Андреева, 15-й номер рейтинга WTA, в третьем круге победила польку Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2) и теперь встретится с Соболенко.

«Честно говоря, я так устала играть против нее. Я играла с ней уже четыре или пять раз. Так что, да, это много. Что могу сказать? Вот мы снова здесь. Я знаю, что это будет интересный матч, и, конечно, сделаю все возможное для победы. Я выложусь по полной. Думаю, что матч будет интересно посмотреть», — цитирует Андрееву TennisUptoDate.

Мирра Андреева второй год подряд вышла в четвертый круг Australian Open
Спорт
Мирра Андреева

Последний раз они встречались в начале января, когда Соболенко победила россиянку в полуфинале турнира в Брисбене. Счет в личных встреча у них 3:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Мирра Андреева Арина Соболенко
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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