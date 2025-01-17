Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мира
Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после выхода в четвертый круг Australian Open пошутила, что уже устала играть против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.
17-летняя Андреева, 15-й номер рейтинга WTA, в третьем круге победила польку Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2) и теперь встретится с Соболенко.
«Честно говоря, я так устала играть против нее. Я играла с ней уже четыре или пять раз. Так что, да, это много. Что могу сказать? Вот мы снова здесь. Я знаю, что это будет интересный матч, и, конечно, сделаю все возможное для победы. Я выложусь по полной. Думаю, что матч будет интересно посмотреть», — цитирует Андрееву TennisUptoDate.
Последний раз они встречались в начале января, когда Соболенко победила россиянку в полуфинале турнира в Брисбене. Счет в личных встреча у них 3:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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