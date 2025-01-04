Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В полуфинале 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила белоруске Арина Соболенко, первой ракетке мира, со счетом 3:6, 2:6.
В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет стал 3:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Андреева занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.
В финале Соболенко сыграет с другой россиянкой, 21-летней Полиной Кудерметовой.
Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн.
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