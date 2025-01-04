Мирра Андреева проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA в Брисбене

Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира WTA

В Брисбене Арина Соболенко взяла у 17-летней россиянки реванш за поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в прошлом году

Мирра Андреева (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В полуфинале 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила белоруске Арина Соболенко, первой ракетке мира, со счетом 3:6, 2:6.

В личных встречах у Андреевой и 26-летней Соболенко счет стал 3:1 в пользу белоруски. Россиянка единственный раз побеждала ее в прошлом году в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Андреева занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.

В финале Соболенко сыграет с другой россиянкой, 21-летней Полиной Кудерметовой.

Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн.