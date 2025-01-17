Мирра Андреева второй год подряд вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка за выход в 1/4 финала поспорит с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии

Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, победила польку Магдалену Френх, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 1:6, 6:2.

Ее следующей соперницей станет белоруска Арина Соболенко, лидер рейтинга WTA.

Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Она второй год подряд дошла на Australian Open до четвертого круга.

Также в четвертый круг вышла россиянка Анастасия Павлюченкова (27-й номер посева), которая победила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:2.

За выход в 1/4 финала она поспорит с хорваткой Донной Векич (18), которая обыграла россиянку Диану Шнайдер (12) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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