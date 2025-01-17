Мирра Андреева второй год подряд вышла в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, победила польку Магдалену Френх, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 1:6, 6:2.
Ее следующей соперницей станет белоруска Арина Соболенко, лидер рейтинга WTA.
Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Она второй год подряд дошла на Australian Open до четвертого круга.
Также в четвертый круг вышла россиянка Анастасия Павлюченкова (27-й номер посева), которая победила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:2.
За выход в 1/4 финала она поспорит с хорваткой Донной Векич (18), которая обыграла россиянку Диану Шнайдер (12) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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